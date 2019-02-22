Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин дал ей ласковое прозвище «Аллуся»

Телеведущая Алла Михеева задала вопрос артистке, как муж нежно называет ее. Звезда призналась, что дома он обращается к ней «Аллуся». Пугачева также поделилась с ведущей мудростью исходя из собственного опыта.После признания, знаменитость поинтересовалась, не так ли называет Михееву ее молодой человек. На что она заявила, что в свои 27 лет еще не имеет возлюбленного. Услышав возраст, Алла Пугачева поспешила заверить журналистку, что время еще не пришло. Примадонна пошутила, что ее молодой человек просто еще не родился.