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Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин дал ей ласковое прозвище «Аллуся»

На страничке в Instagram дочери Примадонны Лизы Галкиной появилось видео интервью из «Острого репортажа». На нем Алла Пугачева призналась, какое ласковое прозвище ей дал супруг Максим Галкин.
Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин дал ей ласковое прозвище «Аллуся»

Телеведущая Алла Михеева задала вопрос артистке, как муж нежно называет ее. Звезда призналась, что дома он обращается к ней «Аллуся». Пугачева также поделилась с ведущей мудростью исходя из собственного опыта.

После признания, знаменитость поинтересовалась, не так ли называет Михееву ее молодой человек. На что она заявила, что в свои 27 лет еще не имеет возлюбленного. Услышав возраст, Алла Пугачева поспешила заверить журналистку, что время еще не пришло. Примадонна пошутила, что ее молодой человек просто еще не родился.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:27

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