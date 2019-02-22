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В Индонезии заново нашли считавшуюся вымершей гигантскую пчелу Уоллеса

В Индонезии натуралисты заново нашли гигантскую пчелу Уоллеса, считавшуюся вымершей. Вид дважды в истории ошибочно причисляли к исчезнувшим.
В Индонезии заново нашли считавшуюся вымершей гигантскую пчелу Уоллеса

В январе 2019 года сотрудники Принстонского университета обнаружили считавшуюся вымершей пчелу Уоллеса, размеры которой превосходят всех остальных в мире. Обитает насекомое на Молуккских островах Индонезии, живя в термитниках равнинных лесов. Самцы вида достигают в размере 2,3 см, однако самки значительно больше - 3,8 см с размахом крыльев до 6,5 см.

Первый раз описал пчелу Альфред Рассел Уоллес в 1858 году. После этого много лет насекомых никто не видел, и их причисляли к исчезнувшим, пока в 1981 году энтомолог из США Адам Мессер вновь не наткнулся на особей.

История повторилась, и на 38 лет пчёлы Уоллеса исчезли из поля зрения человека. Натуралисты и фотограф обследовали острова Тидор, Бачан и Хальмахер в январе 2019-го на предмет пчелиных гнёзд в термитниках.

Спустя несколько дней в джунглях одну пчелу удалось найти и извлечь - она оказалась пчелой Уоллеса. Учёным предстоит узнать, сколько насекомых живы и где обитают, а также позаботиться об их защите.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20

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