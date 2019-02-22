Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не получил разъем для наушников





Тенденция к исключению порта началась примерно в 2016 году, и с тех пор многие производители смартфонов последовали ей, даже такие крупные как Google и Huawei. Galaxy Fold получил 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex с разрешением QXGA + и соотношением сторон 4: 2: 3 в разложенном виде и 4,6-дюймовый дисплей HD + в сложенном виде. В его арсенале восьмиъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и две батареи емкостью 4380 мАч.Galaxy Fold поставляется с 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти, а также работает под управлением Android 9.0 с одним пользовательским интерфейсом сверху из коробки. Всего имеет шесть камер: 16-мегапиксельная ультра широкоугольная, 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельный телеобъектив сзади, а также два 10-мегапиксельных и один 8-мегапиксельный объективы на передней панели.Прежде разработчики компании Samsung высмеяли iPhone 7, так как он также был лишен разъема для наушников, однако, видимо, взгляды руководства компании поменялись. Galaxy Fold был официально анонсирован вместе с Galaxy S10 на Unpacked Event южнокорейского производителя. Он должен появиться на полках магазинов 26 апреля и будет стоить 1980 долларов.