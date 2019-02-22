Пентагон готовит стратегию "троянского коня" против Китая и России
Военными специалистами Пентагона готовится стратегия так называемого "троянского коня" непосредственно против Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Американский адмирал Дэвид Голдфайн отмечает, что разработка такой новой тактики является ответом на "угрозы", идущие от Китая и России.
Данная аналогия появилась вследствие главной особенности стратегии, которая подразумевает "скрытное вторжение" непосредственно вглубь территории вражеского государства. По словам адмирала, процесс разработки займёт примерно год. При этом понадобится около $135 млрд. Новая стратегия подразумевает задействование всех видов американских современных войск. При этом её флагманом выступит истребитель версии F-35. Он станет координационным штабом для наступления.
Главной идеей такой тактики является нанесение удара по самым слабым местам потенциального противника, избегая в данном случае сильных сторон. В комплексе это даст США "асимметричные преимущества".
Данная аналогия появилась вследствие главной особенности стратегии, которая подразумевает "скрытное вторжение" непосредственно вглубь территории вражеского государства. По словам адмирала, процесс разработки займёт примерно год. При этом понадобится около $135 млрд. Новая стратегия подразумевает задействование всех видов американских современных войск. При этом её флагманом выступит истребитель версии F-35. Он станет координационным штабом для наступления.
Главной идеей такой тактики является нанесение удара по самым слабым местам потенциального противника, избегая в данном случае сильных сторон. В комплексе это даст США "асимметричные преимущества".
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:50