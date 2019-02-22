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Пентагон готовит стратегию "троянского коня" против Китая и России

Военными специалистами Пентагона готовится стратегия так называемого "троянского коня" непосредственно против Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Американский адмирал Дэвид Голдфайн отмечает, что разработка такой новой тактики является ответом на "угрозы", идущие от Китая и России.
Пентагон готовит стратегию "троянского коня" против Китая и России

Данная аналогия появилась вследствие главной особенности стратегии, которая подразумевает "скрытное вторжение" непосредственно вглубь территории вражеского государства. По словам адмирала, процесс разработки займёт примерно год. При этом понадобится около $135 млрд. Новая стратегия подразумевает задействование всех видов американских современных войск. При этом её флагманом выступит истребитель версии F-35. Он станет координационным штабом для наступления.

Главной идеей такой тактики является нанесение удара по самым слабым местам потенциального противника, избегая в данном случае сильных сторон. В комплексе это даст США "асимметричные преимущества".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:50

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