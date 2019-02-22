Пентагон готовит стратегию "троянского коня" против Китая и России





Данная аналогия появилась вследствие главной особенности стратегии, которая подразумевает "скрытное вторжение" непосредственно вглубь территории вражеского государства. По словам адмирала, процесс разработки займёт примерно год. При этом понадобится около $135 млрд. Новая стратегия подразумевает задействование всех видов американских современных войск. При этом её флагманом выступит истребитель версии F-35. Он станет координационным штабом для наступления.Главной идеей такой тактики является нанесение удара по самым слабым местам потенциального противника, избегая в данном случае сильных сторон. В комплексе это даст США "асимметричные преимущества".