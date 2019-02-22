Актриса Елена Валюшкина прожила с тампоном в носу 15 лет из-за врачебной халатности

Около двадцати лет назад артистка перенесла дежурную операцию по промыванию носовых пазух. Процедура длилась недолго и осложнений не подразумевала. Однако ошибка доктора сыграла роковую роль для пациентки. Во время операции врач оставил в носу Валюшкиной марлевый тампон.После 15 лет мучений актрисе все же удалось избавиться от постороннего предмета, но последствия такой халатности ей приходится исправлять по сей день. Знаменитости каждый год проводят операцию на носу, чтобы облегчить болевые ощущения. В немецкой клинике, где Елена Валюшкина в последний раз подверглась хирургическому вмешательству, не помогли устранить проблему насовсем квалифицированные медики.