Директор Аллы Пугачевой опровергла слухи о срочной операции артистки
В Сети активно обсуждается новость о том, что Алла Пугачева на днях легла под нож хирурга для проведения срочной операции на сердце. Директор по организации концертов артистки Елена Чупракова опровергла подобные слухи.
Она официально заявила, что пользователей ввели в заблуждение. Никакой операции, по словам Чупраковой, не было, а сама Примадонна занимается своими делами и на самочувствие не жалуется. Более того, она даже не знает о подобных сплетнях. Представитель отметила, что встречалась на днях с певицей, и у нее все в порядке.
Ранее один из источников сообщал, что Алла Пугачева посетила хирургический институт имени Вишневского для обследования. Звезда жаловалась на болезненные ощущения в области груди. После осмотра специалисты пришли к выводу, что артистке требуется неотложная операция из-за нарушения сердечного ритма. Успешную операцию, по словам источника, в этот же день провел академик Баграт Алекян.
Глава Института заявил, что знаменитость лишь проходила запланированный осмотр.
Она официально заявила, что пользователей ввели в заблуждение. Никакой операции, по словам Чупраковой, не было, а сама Примадонна занимается своими делами и на самочувствие не жалуется. Более того, она даже не знает о подобных сплетнях. Представитель отметила, что встречалась на днях с певицей, и у нее все в порядке.
Ранее один из источников сообщал, что Алла Пугачева посетила хирургический институт имени Вишневского для обследования. Звезда жаловалась на болезненные ощущения в области груди. После осмотра специалисты пришли к выводу, что артистке требуется неотложная операция из-за нарушения сердечного ритма. Успешную операцию, по словам источника, в этот же день провел академик Баграт Алекян.
Глава Института заявил, что знаменитость лишь проходила запланированный осмотр.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:51