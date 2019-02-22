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Директор Аллы Пугачевой опровергла слухи о срочной операции артистки

В Сети активно обсуждается новость о том, что Алла Пугачева на днях легла под нож хирурга для проведения срочной операции на сердце. Директор по организации концертов артистки Елена Чупракова опровергла подобные слухи.
Директор Аллы Пугачевой опровергла слухи о срочной операции артистки

Она официально заявила, что пользователей ввели в заблуждение. Никакой операции, по словам Чупраковой, не было, а сама Примадонна занимается своими делами и на самочувствие не жалуется. Более того, она даже не знает о подобных сплетнях. Представитель отметила, что встречалась на днях с певицей, и у нее все в порядке.

Ранее один из источников сообщал, что Алла Пугачева посетила хирургический институт имени Вишневского для обследования. Звезда жаловалась на болезненные ощущения в области груди. После осмотра специалисты пришли к выводу, что артистке требуется неотложная операция из-за нарушения сердечного ритма. Успешную операцию, по словам источника, в этот же день провел академик Баграт Алекян.

Глава Института заявил, что знаменитость лишь проходила запланированный осмотр.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:51

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