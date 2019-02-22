Директор Аллы Пугачевой опровергла слухи о срочной операции артистки





Она официально заявила, что пользователей ввели в заблуждение. Никакой операции, по словам Чупраковой, не было, а сама Примадонна занимается своими делами и на самочувствие не жалуется. Более того, она даже не знает о подобных сплетнях. Представитель отметила, что встречалась на днях с певицей, и у нее все в порядке.Ранее один из источников сообщал, что Алла Пугачева посетила хирургический институт имени Вишневского для обследования. Звезда жаловалась на болезненные ощущения в области груди. После осмотра специалисты пришли к выводу, что артистке требуется неотложная операция из-за нарушения сердечного ритма. Успешную операцию, по словам источника, в этот же день провел академик Баграт Алекян.Глава Института заявил, что знаменитость лишь проходила запланированный осмотр.