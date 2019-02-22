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Безрамочный смартфон Meizu 16S показали на «живых» снимках

Безрамочный смартфон Meizu 16S заметили на «живых» снимках. Хуан Чжан, являющийся генеральным директором фирмы Meizu, рассказал про ряд особенностей будущей флагманской версии смартфона Meizu 16S.
Безрамочный смартфон Meizu 16S показали на «живых» снимках

Новую версию наделят полностью безрамочным дизайном. В данном случае не предусматривается применение дисплея с отверстием либо вырезом. Фронтальную камеру разместят у самого края верхней части корпуса. Основой устройства является процессор Snapdragon 855, содержащий 8 вычислительных ядер типа Kryo 485 (1,80 - 2,84 ГГц). Модель оснащается графическим ускорителем Adreno 640, а также 4G-модемом Snapdragon X24 LTE. В устройстве используется 6,2-дюймовый дисплей. Защита от повреждений обеспечивается прочным стеклом Corning Gorilla Glass шестой генерации.

Основная камера оснащена 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX586. Имеет место поддержка технологии NFC, предназначенная для бесконтактных платежей. Питание обеспечивается аккумуляторной батареей на 3600 мА•ч. В устройстве не предусматривается поддержка беспроводной зарядки. Официальную презентацию Meizu 16S ожидают в апреле либо мае. Согласно предварительной информации, цена смартфона составляет от $500.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:54

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