На премьере фильма «Юморист» Ксения Собчак и Максим Виторган не общались друг с другом
Ксения Собчак не стала общаться с супругом Максимом Виторганом на светском мероприятии.
Семейную пару заметили по отдельности на премьере картины «Юморист».
Правда, Собчак и Максим Виторган не перекинулись между собой и парой слов. Более того, на протяжении всего мероприятия супруги даже не подходили друг к другу.
Между тем, представители звездной четы по отдельности активно общались с журналистами. Однако волнующая многих тема личной жизни пары осталась без внимания.
Многие предполагают, что Ксения и Максим уже не живут вместе. Правда, Виторган в социальных сетях призвал всех успокоиться и утверждает, что они с супругой сами во всем разберутся. Ксения же продолжает сохранять интригу о своей семейной жизни.
Семейную пару заметили по отдельности на премьере картины «Юморист».
Правда, Собчак и Максим Виторган не перекинулись между собой и парой слов. Более того, на протяжении всего мероприятия супруги даже не подходили друг к другу.
Между тем, представители звездной четы по отдельности активно общались с журналистами. Однако волнующая многих тема личной жизни пары осталась без внимания.
Многие предполагают, что Ксения и Максим уже не живут вместе. Правда, Виторган в социальных сетях призвал всех успокоиться и утверждает, что они с супругой сами во всем разберутся. Ксения же продолжает сохранять интригу о своей семейной жизни.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:46