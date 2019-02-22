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На премьере фильма «Юморист» Ксения Собчак и Максим Виторган не общались друг с другом

Ксения Собчак не стала общаться с супругом Максимом Виторганом на светском мероприятии.

Семейную пару заметили по отдельности на премьере картины «Юморист».

Правда, Собчак и Максим Виторган не перекинулись между собой и парой слов. Более того, на протяжении всего мероприятия супруги даже не подходили друг к другу.
На премьере фильма «Юморист» Ксения Собчак и Максим Виторган не общались друг с другом

Между тем, представители звездной четы по отдельности активно общались с журналистами. Однако волнующая многих тема личной жизни пары осталась без внимания.

Многие предполагают, что Ксения и Максим уже не живут вместе. Правда, Виторган в социальных сетях призвал всех успокоиться и утверждает, что они с супругой сами во всем разберутся. Ксения же продолжает сохранять интригу о своей семейной жизни.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:46

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