На премьере фильма «Юморист» Ксения Собчак и Максим Виторган не общались друг с другом





Семейную пару заметили по отдельности на премьере картины «Юморист».Правда, Собчак и Максим Виторган не перекинулись между собой и парой слов. Более того, на протяжении всего мероприятия супруги даже не подходили друг к другу.Между тем, представители звездной четы по отдельности активно общались с журналистами. Однако волнующая многих тема личной жизни пары осталась без внимания.Многие предполагают, что Ксения и Максим уже не живут вместе. Правда, Виторган в социальных сетях призвал всех успокоиться и утверждает, что они с супругой сами во всем разберутся. Ксения же продолжает сохранять интригу о своей семейной жизни.