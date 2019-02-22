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Ученые: Калифорнийский кустарник может лечить деменцию
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Ученые: Калифорнийский кустарник может лечить деменцию

Американские ученые изучили свойства кустарника Yerba santa (научное название - Eriodictyon californicum), произрастающего в Калифорнии и Орегоне. В результате исследования они предположили, что это растение может лечить деменцию благодаря особому веществу под названием Sterubin. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые: Калифорнийский кустарник может лечить деменцию

Кустарник Yerba santa или «святая трава» по-испански долгое время считался естественным средством от лихорадки и головных болей.

В ходе научной работы эксперты Лаборатории клеточной нейробиологии Солка в Сан-Диего получили данные о том, что растение может также уменьшить отек мозга у пациентов с деменцией.

Специалисты выявили в кустарнике вещество под названием Sterubin и проверили ее влияние на нервные клетки мышей. Оказалось, что это соединение оказывает сильное противовоспалительное воздействие на клетки мозга, известные как микроглия, чрезмерная активация которых приводит к запуску патологических механизмов нейродегенеративных болезней, таких, как болезнь Альцгеймера.

В целом исследователи пришли к выводу, что это Sterubin является эффективным средством для предотвращения гибели нервных клеток, а их открытие может изменить существующий метод лечения деменции для миллионов людей во всем мире.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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