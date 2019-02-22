Ученые: Калифорнийский кустарник может лечить деменцию





Кустарник Yerba santa или «святая трава» по-испански долгое время считался естественным средством от лихорадки и головных болей.В ходе научной работы эксперты Лаборатории клеточной нейробиологии Солка в Сан-Диего получили данные о том, что растение может также уменьшить отек мозга у пациентов с деменцией.Специалисты выявили в кустарнике вещество под названием Sterubin и проверили ее влияние на нервные клетки мышей. Оказалось, что это соединение оказывает сильное противовоспалительное воздействие на клетки мозга, известные как микроглия, чрезмерная активация которых приводит к запуску патологических механизмов нейродегенеративных болезней, таких, как болезнь Альцгеймера.В целом исследователи пришли к выводу, что это Sterubin является эффективным средством для предотвращения гибели нервных клеток, а их открытие может изменить существующий метод лечения деменции для миллионов людей во всем мире.