Ученые: Питание с высоким содержанием жиров способствует развитию колоректального рака





Ученые из Института Солка провели исследование на мышах и обнаружили, что у животных с мутацией гена APC (самой распространенной генетической мутацией, обнаруженной у людей с колоректальным раком), онкологическое заболевание развивается быстрее, если они питаются едой с высоким содержанием жиров. Это происходит по причине того, что нарушается баланс желчных кислот в кишечнике и появляется гормональный сигнал, способствующий развитию раковых клеток.Информация, полученная авторами исследования, теперь может объяснить, почему колоректальный рак, для развития которого могут потребоваться десятилетия, все чаще наблюдается у молодых людей, живущих в то время, когда пища с высоким содержанием жиров являются обычным явлением.По словам одного из авторов научной работы, обнаруженные закономерности открывают новый способ уменьшить воспаление, восстановить здоровье кишечника и значительно сократить прогрессирование опухоли.