АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Калифорнийский кустарник может лечить деменцию
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Ученые: Питание с высоким содержанием жиров способствует развитию колоректального рака

Американские ученые провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что питание с высоким содержанием жиров способствует развитию колоректального рака. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании ScienceDaily.
Ученые: Питание с высоким содержанием жиров способствует развитию колоректального рака

Ученые из Института Солка провели исследование на мышах и обнаружили, что у животных с мутацией гена APC (самой распространенной генетической мутацией, обнаруженной у людей с колоректальным раком), онкологическое заболевание развивается быстрее, если они питаются едой с высоким содержанием жиров. Это происходит по причине того, что нарушается баланс желчных кислот в кишечнике и появляется гормональный сигнал, способствующий развитию раковых клеток.

Информация, полученная авторами исследования, теперь может объяснить, почему колоректальный рак, для развития которого могут потребоваться десятилетия, все чаще наблюдается у молодых людей, живущих в то время, когда пища с высоким содержанием жиров являются обычным явлением.

По словам одного из авторов научной работы, обнаруженные закономерности открывают новый способ уменьшить воспаление, восстановить здоровье кишечника и значительно сократить прогрессирование опухоли.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор Аллы Пугачевой опровергла
На премьере фильма «Юморист» Ксения
Nissan Leaf возглавил десятку самых
Ученые: Калифорнийский кустарник может
Ученые: Переедание матери во время
Ученые: Питание с высоким содержанием
NASA провело первые испытания
В Канаде на видео попала энергетическая
Ученые: Бактерии способны пережить
Дочь Владимира Машкова Мария впервые
Компания RUF покажет в Женеве
Ученые: Запах пищи связан с
Старые VR-очки от Samsung будут
Любовь Успенская полностью отказалась
Ученые: Луковые овощи способны
Lincoln Corsair 2020 года с
Валерия показала занятия в спортзале в
Опубликовано «живое» фото OnePlus 7
Дочь Александра Серова Мишель
«Умные» кроссовки Nike отказались
Миротворцы убили двоих жителей ЦАР
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова
Ученые выяснили оптимальную дозировку
Названы три лучших семиместных
Компания FAW вывела на тесты
Билл Гейтс опубликовал фото из
«Будущее страны»: Эксперт
Дочь Ирины Салтыковой Алиса заявила,
В США найдены останки миниатюрного
Анастасия Волочкова назвала носки самым
Просмотреть все новости