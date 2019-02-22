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Ученые: Переедание матери во время беременности может стать причиной предрасположенности ребенка к ожирению

Британские ученые выяснили, что предрасположенность к ожирению у ребенка может появиться еще в утробе матери: если женщина переедает во время беременности и набирает больше веса, чем положено, то у плода развиваются генетические изменения. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые: Переедание матери во время беременности может стать причиной предрасположенности ребенка к ожирению

В процессе исследования ученые из Университета Саутгемптона отобрали образцы пуповинной крови 1500 детей и периодически наблюдали за ними в течение следующих шести лет. Специалисты изучали на ген SLC6A4, который регулирует настроение и аппетит. В результате научной работы эксперты выяснили, что матери, которые набрали больше веса во время беременности, чем рекомендовано медицинскими нормами, чаще имели детей с мутациями SLC6A4.

По словам ученых, в этом случае речь идет о процессах, называемых «эпигенетическими изменениями». Эти изменения приводят к тому, что у не родившегося ребенка развиваются типы клеток, которые могут повлиять на то, как его организм будет накапливать жир после рождения на протяжении всей жизни.

Сейчас исследователи занимаются изучением вопроса о том, могут ли мероприятия по организации питания и образа жизни до беременности и во время нее помочь справиться с эпидемией детского ожирения и даже обратить ее вспять.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:29

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