Ученые: Переедание матери во время беременности может стать причиной предрасположенности ребенка к ожирению





В процессе исследования ученые из Университета Саутгемптона отобрали образцы пуповинной крови 1500 детей и периодически наблюдали за ними в течение следующих шести лет. Специалисты изучали на ген SLC6A4, который регулирует настроение и аппетит. В результате научной работы эксперты выяснили, что матери, которые набрали больше веса во время беременности, чем рекомендовано медицинскими нормами, чаще имели детей с мутациями SLC6A4.По словам ученых, в этом случае речь идет о процессах, называемых «эпигенетическими изменениями». Эти изменения приводят к тому, что у не родившегося ребенка развиваются типы клеток, которые могут повлиять на то, как его организм будет накапливать жир после рождения на протяжении всей жизни.Сейчас исследователи занимаются изучением вопроса о том, могут ли мероприятия по организации питания и образа жизни до беременности и во время нее помочь справиться с эпидемией детского ожирения и даже обратить ее вспять.