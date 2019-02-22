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NASA провело первые испытания глубоководного дрона Orpheus

NASA провело первые испытания нового глубоководного дрона Orpheus, предназначенного для изучения самой глубокой части океана и открытия новых существ. Специалисты надеются, что этот аппарат станет прототипом для подобного устройства, которое в перспективе можно будет отправить в космическое пространство. Информация об этом опубликована в зарубежном издании Businessinsider.


NASA провело первые испытания глубоководного дрона Orpheus

Группа ученых из NASA и Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) создала нового погружного робота с характеристиками беспилотного летательного аппарата для исследования самой глубокой части океана. На реализацию проекта было выделено на 1,2 миллиона долларов из частных источников. Исследователи назвали дрон Orpheus в честь мифического героя Орфея, который спустился в самый Ад, чтобы спасти возлюбленную Эвридику.

Специалисты рассчитывают, что робот однажды найдет новых морских обитателей и сделает снимки неизведанной глубоководной жизни.

Разработчики отмечают, что в будущем планируют использовать аналогичную технологию для исследования космических океанов и поиска там инопланетной жизни, и Orpheus является первым шагом в этом направлении.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:27

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