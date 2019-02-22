NASA провело первые испытания глубоководного дрона Orpheus





Группа ученых из NASA и Океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) создала нового погружного робота с характеристиками беспилотного летательного аппарата для исследования самой глубокой части океана. На реализацию проекта было выделено на 1,2 миллиона долларов из частных источников. Исследователи назвали дрон Orpheus в честь мифического героя Орфея, который спустился в самый Ад, чтобы спасти возлюбленную Эвридику.Специалисты рассчитывают, что робот однажды найдет новых морских обитателей и сделает снимки неизведанной глубоководной жизни.Разработчики отмечают, что в будущем планируют использовать аналогичную технологию для исследования космических океанов и поиска там инопланетной жизни, и Orpheus является первым шагом в этом направлении.