Специалисты рассказали о провоцирующих появление прыщей продуктах





Молочные продукты. В них содержится высокий уровень гормонов, что может стать причиной повышенной выработки организмом кожного сала и закупорки пор, а это приводит к возникновению прыщей.Еда, содержащая углеводы. Такие продукты питания влияют на уровень сахара в крови, что также может привести к высыпаниям на кожных покровах.Слишком соленая или сладкая еда. Очень соленые продукты могут задерживать жидкость в организме и вызывать отеки, что увеличивает угрозу появления прыщей. Сладкоежкам необходимо обратить внимание, что чрезмерное потребление сладостей повышает содержание сахара в крови, из-за чего организм вырабатывает инсулин в больших объемах. По этой причине кожа становится жирной, и появляются прыщи.Шоколад. Исследования показывают, что из-за употребления любимого многими лакомства на коже могут возникнуть угри. Для того, чтобы кожа была чистой и здоровой, специалисты советуют отдавать предпочтения изделиям из черного шоколада, поскольку в них содержится мало сахара.Спиртные напитки. Систематическое употребление алкоголя является причиной обезвоживания эпидермиса, из-за чего организм начинает усиленно вырабатывать масло, приводя к появлению прыщей.