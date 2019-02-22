Специалисты рассказали о провоцирующих появление прыщей продуктах
Проанализировав данные, полученные в результате исследования, специалисты определили шесть продуктов, которые провоцируют появление прыщей. Для того, чтобы избежать неприятных высыпаний на коже, нужно лишь просто пересмотреть рацион своего питания.
Молочные продукты. В них содержится высокий уровень гормонов, что может стать причиной повышенной выработки организмом кожного сала и закупорки пор, а это приводит к возникновению прыщей.
Еда, содержащая углеводы. Такие продукты питания влияют на уровень сахара в крови, что также может привести к высыпаниям на кожных покровах.
Слишком соленая или сладкая еда. Очень соленые продукты могут задерживать жидкость в организме и вызывать отеки, что увеличивает угрозу появления прыщей. Сладкоежкам необходимо обратить внимание, что чрезмерное потребление сладостей повышает содержание сахара в крови, из-за чего организм вырабатывает инсулин в больших объемах. По этой причине кожа становится жирной, и появляются прыщи.
Шоколад. Исследования показывают, что из-за употребления любимого многими лакомства на коже могут возникнуть угри. Для того, чтобы кожа была чистой и здоровой, специалисты советуют отдавать предпочтения изделиям из черного шоколада, поскольку в них содержится мало сахара.
Спиртные напитки. Систематическое употребление алкоголя является причиной обезвоживания эпидермиса, из-за чего организм начинает усиленно вырабатывать масло, приводя к появлению прыщей.
Молочные продукты. В них содержится высокий уровень гормонов, что может стать причиной повышенной выработки организмом кожного сала и закупорки пор, а это приводит к возникновению прыщей.
Еда, содержащая углеводы. Такие продукты питания влияют на уровень сахара в крови, что также может привести к высыпаниям на кожных покровах.
Слишком соленая или сладкая еда. Очень соленые продукты могут задерживать жидкость в организме и вызывать отеки, что увеличивает угрозу появления прыщей. Сладкоежкам необходимо обратить внимание, что чрезмерное потребление сладостей повышает содержание сахара в крови, из-за чего организм вырабатывает инсулин в больших объемах. По этой причине кожа становится жирной, и появляются прыщи.
Шоколад. Исследования показывают, что из-за употребления любимого многими лакомства на коже могут возникнуть угри. Для того, чтобы кожа была чистой и здоровой, специалисты советуют отдавать предпочтения изделиям из черного шоколада, поскольку в них содержится мало сахара.
Спиртные напитки. Систематическое употребление алкоголя является причиной обезвоживания эпидермиса, из-за чего организм начинает усиленно вырабатывать масло, приводя к появлению прыщей.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00