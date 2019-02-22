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Porsche 911 стал самым популярным спорткаром у российских автолюбителей

Специалисты аналитического центра выяснили, что в 2018 году наибольшие предпочтения российские автолюбители отдавали спорткару Porsche 911. По мнению руководства компании-производителя, таких показателей удалось достичь благодаря высокому качеству машин и специальным акциям, действующим при их покупке.
Porsche 911 стал самым популярным спорткаром у российских автолюбителей

В 2018 году через официальную дилерскую сеть было продано 204 экземпляра Porsche 911, что является наилучшим результатом среди автомобилей с аналогичными характеристиками.

Представители компании-производителя убеждены, что завоевать симпатии автомобилистов из России им удалось благодаря отличному качеству выпускаемой продукции, а также специальным аукционным предложениям, которые действуют при приобретении машины.

Второе место заняли модели Porsche 718, представленные купе Cayman и двухместным авто Boxster. Объемы реализации этих спорткаров составили 160 единиц.

На третьем месте расположился Chevrolet Camaro. Хотя спрос на рынке на этот спортивный автомобиль немного упал, транспортное средство продолжает уверенно занимать свои позиции.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:08

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