Porsche 911 стал самым популярным спорткаром у российских автолюбителей





В 2018 году через официальную дилерскую сеть было продано 204 экземпляра Porsche 911, что является наилучшим результатом среди автомобилей с аналогичными характеристиками.Представители компании-производителя убеждены, что завоевать симпатии автомобилистов из России им удалось благодаря отличному качеству выпускаемой продукции, а также специальным аукционным предложениям, которые действуют при приобретении машины.Второе место заняли модели Porsche 718, представленные купе Cayman и двухместным авто Boxster. Объемы реализации этих спорткаров составили 160 единиц.На третьем месте расположился Chevrolet Camaro. Хотя спрос на рынке на этот спортивный автомобиль немного упал, транспортное средство продолжает уверенно занимать свои позиции.