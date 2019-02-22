Старые VR-очки от Samsung будут функционировать с Galaxy S10





Из этого следует, что адаптер, поставляющийся с VR-очками, будет ещё легче подключаться к Galaxy S10, чем к условному Note 9 2018 года выпуска. Впрочем, даже наличие старых VR-очков от Samsung потребует от специалистов бренда правильно спроектировать телефон для ограничения их размера и формы. Кроме того, необходима предварительная загрузка программного обеспечения, чтобы девайс обнаружил подключение к аксессуару.Многие эксперты пророчат VR-технологии подвешенное состояние, но, судя по всему, южнокорейская корпорация в ближайшее время не откажется от неё. Тем не менее, у нее появится серьёзный конкурент в лице компании Oculus, отмечают специалисты.