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Старые VR-очки от Samsung будут функционировать с Galaxy S10

По информации сотрудника корпорации Samsung, новая модель смартфонов Galaxy S10 всё ещё будет поддерживать гарнитуру Gear VR. В компании приняли решение не прекращать поддержку данной технологии для четырёх вариаций новинки.
Старые VR-очки от Samsung будут функционировать с Galaxy S10

Из этого следует, что адаптер, поставляющийся с VR-очками, будет ещё легче подключаться к Galaxy S10, чем к условному Note 9 2018 года выпуска. Впрочем, даже наличие старых VR-очков от Samsung потребует от специалистов бренда правильно спроектировать телефон для ограничения их размера и формы. Кроме того, необходима предварительная загрузка программного обеспечения, чтобы девайс обнаружил подключение к аксессуару.

Многие эксперты пророчат VR-технологии подвешенное состояние, но, судя по всему, южнокорейская корпорация в ближайшее время не откажется от неё. Тем не менее, у нее появится серьёзный конкурент в лице компании Oculus, отмечают специалисты.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:41

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