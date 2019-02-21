Билл Гейтс опубликовал фото из «деревенского» туалета

В подписи к публикации миллиардер отметил: он путешествовал по миру, чтобы посмотреть туалеты. Впрочем, судя по его лицу, он далеко не любитель находиться в таком необычном санузле. Хештег #TBT, оставленный ниже, означает, что снимок сделан не менее года назад. За считанные минуты снимок набрал тысячи лайков, комментариев и репостов. Интернет-пользователи удивились, что основатель корпорации Microsoft находился в таком месте.Впрочем, некоторых это не удивило, ведь они знали, что Билл Гейтс финансирует немало программ, связанных с улучшением санитарных норм в бедных государствах. Кроме того, миллиардер выделил средства на создание гигиеничных и современных санузлов.