Билл Гейтс опубликовал фото из «деревенского» туалета
Один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс поделился в соцсети Instagram странным снимком, который подписчики уже назвали «вирусным» на просторах интернета. На фотографии глава Microsoft запечатлен на фоне «сельского» туалета.
В подписи к публикации миллиардер отметил: он путешествовал по миру, чтобы посмотреть туалеты. Впрочем, судя по его лицу, он далеко не любитель находиться в таком необычном санузле. Хештег #TBT, оставленный ниже, означает, что снимок сделан не менее года назад. За считанные минуты снимок набрал тысячи лайков, комментариев и репостов. Интернет-пользователи удивились, что основатель корпорации Microsoft находился в таком месте.
Впрочем, некоторых это не удивило, ведь они знали, что Билл Гейтс финансирует немало программ, связанных с улучшением санитарных норм в бедных государствах. Кроме того, миллиардер выделил средства на создание гигиеничных и современных санузлов.
В подписи к публикации миллиардер отметил: он путешествовал по миру, чтобы посмотреть туалеты. Впрочем, судя по его лицу, он далеко не любитель находиться в таком необычном санузле. Хештег #TBT, оставленный ниже, означает, что снимок сделан не менее года назад. За считанные минуты снимок набрал тысячи лайков, комментариев и репостов. Интернет-пользователи удивились, что основатель корпорации Microsoft находился в таком месте.
Впрочем, некоторых это не удивило, ведь они знали, что Билл Гейтс финансирует немало программ, связанных с улучшением санитарных норм в бедных государствах. Кроме того, миллиардер выделил средства на создание гигиеничных и современных санузлов.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:31