«Будущее страны»: Эксперт прокомментировал сборку LADA Largus CNG на газе и бензине





Производитель сообщил, что использование метана в роли горючего позволит снизить расходы на топливо, увеличить срок работы и качество двигателя и сделать автомобиль более экологическим. Газобалонное оборудование разработчик внедрит в пятиместные легкие коммерческие и пассажирские машины.Один из экспертов прокомментировал создание двухтопливной LADA Largus. По его словам, выход модели в массовое производство станет важным шагом касательно воплощения в жизнь программы перехода машин на природный газ, а сами российские автомобили на метане можно уверенно назвать будущим государства, к тому же они конструируются в противовес электрокарам. Приблизительная стоимость новинки будет составлять 728 000 рублей.