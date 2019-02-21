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«Будущее страны»: Эксперт прокомментировал сборку LADA Largus CNG на газе и бензине

«АвтоВАЗ» начинает сборку автомобиля LADA Largus CNG. Транспорт будет работать на бензине и газе, в связи с чем его назвали будущим страны. Соответствующий материал опубликовал «ПолитЭксперт».
«Будущее страны»: Эксперт прокомментировал сборку LADA Largus CNG на газе и бензине

Производитель сообщил, что использование метана в роли горючего позволит снизить расходы на топливо, увеличить срок работы и качество двигателя и сделать автомобиль более экологическим. Газобалонное оборудование разработчик внедрит в пятиместные легкие коммерческие и пассажирские машины.

Один из экспертов прокомментировал создание двухтопливной LADA Largus. По его словам, выход модели в массовое производство станет важным шагом касательно воплощения в жизнь программы перехода машин на природный газ, а сами российские автомобили на метане можно уверенно назвать будущим государства, к тому же они конструируются в противовес электрокарам. Приблизительная стоимость новинки будет составлять 728 000 рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:29

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