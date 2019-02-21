Анастасия Волочкова назвала носки самым полезным подарком мужчинам на 23 февраля

Танцовщица в посте отметила, что носки - это всегда нужный и полезный подарок, обнародовав ряд снимков, на которых запечатлено несколько оригинальных вариантов презента. Знаменитость считает, что именно это стоит дарить абсолютно всем мужчинам.По словам Волочковой, на 23 февраля она подарит экс-супругу танк из носков. Анастасия считает, что данный презент является самым оригинальным подарком, который надолго запомнится. Публикация в течение девяти часов собрала около 2 тысяч одобрительных лайков.