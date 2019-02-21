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Анастасия Волочкова назвала носки самым полезным подарком мужчинам на 23 февраля

Анастасия Волочкова в своем микроблоге Instagram подала поклонницам идею «самого полезного подарка» возлюбленным на 23 февраля. Балерина призналась, что не смогла удержаться и подарила своему бойфренду подарок еще вчера вечером.
Анастасия Волочкова назвала носки самым полезным подарком мужчинам на 23 февраля

Танцовщица в посте отметила, что носки - это всегда нужный и полезный подарок, обнародовав ряд снимков, на которых запечатлено несколько оригинальных вариантов презента. Знаменитость считает, что именно это стоит дарить абсолютно всем мужчинам.

По словам Волочковой, на 23 февраля она подарит экс-супругу танк из носков. Анастасия считает, что данный презент является самым оригинальным подарком, который надолго запомнится. Публикация в течение девяти часов собрала около 2 тысяч одобрительных лайков.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:56

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