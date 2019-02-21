«Не знают, куда идти»: Аналитик прокомментировал выход первого смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold
Российский аналитик мобильных технологий Андрей Соловьев прокомментировал первый в мире смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. По его мнению, компания просто не знает, какие модели ей делать дальше. Об этом сообщает National News.
Эксперт заявил, что выпуск подобных смартфонов был ожидаем, так как их сборка проходит уже в течение последних лет, и рабочие концепты фирма демонстрировала давно. Выход гнущегося гаджета специалист назвал пробным шагом Samsung, потому что этот рынок еще малоизучен и нет гарантий больших продаж, о чем подозревают и сами производители.
Андрей Соловьев уверен, что Samsung не надеется продать много смартфонов с гнущимся экраном. Такой шаг компании как выпуск подобной техники он называет желанием южнокорейской фирмы показать, что в этом плане она оказалась первой, пока не осознавая, в каком направлении в сфере сборки смартфонов двигаться далее. Эксперт прогнозирует дальнейшие эксперименты, в частности, выход телефона-часов.
Эксперт заявил, что выпуск подобных смартфонов был ожидаем, так как их сборка проходит уже в течение последних лет, и рабочие концепты фирма демонстрировала давно. Выход гнущегося гаджета специалист назвал пробным шагом Samsung, потому что этот рынок еще малоизучен и нет гарантий больших продаж, о чем подозревают и сами производители.
Андрей Соловьев уверен, что Samsung не надеется продать много смартфонов с гнущимся экраном. Такой шаг компании как выпуск подобной техники он называет желанием южнокорейской фирмы показать, что в этом плане она оказалась первой, пока не осознавая, в каком направлении в сфере сборки смартфонов двигаться далее. Эксперт прогнозирует дальнейшие эксперименты, в частности, выход телефона-часов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:51