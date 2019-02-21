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«Не знают, куда идти»: Аналитик прокомментировал выход первого смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold

Российский аналитик мобильных технологий Андрей Соловьев прокомментировал первый в мире смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. По его мнению, компания просто не знает, какие модели ей делать дальше. Об этом сообщает National News.
«Не знают, куда идти»: Аналитик прокомментировал выход первого смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold

Эксперт заявил, что выпуск подобных смартфонов был ожидаем, так как их сборка проходит уже в течение последних лет, и рабочие концепты фирма демонстрировала давно. Выход гнущегося гаджета специалист назвал пробным шагом Samsung, потому что этот рынок еще малоизучен и нет гарантий больших продаж, о чем подозревают и сами производители.

Андрей Соловьев уверен, что Samsung не надеется продать много смартфонов с гнущимся экраном. Такой шаг компании как выпуск подобной техники он называет желанием южнокорейской фирмы показать, что в этом плане она оказалась первой, пока не осознавая, в каком направлении в сфере сборки смартфонов двигаться далее. Эксперт прогнозирует дальнейшие эксперименты, в частности, выход телефона-часов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:51

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