«Не знают, куда идти»: Аналитик прокомментировал выход первого смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold





Эксперт заявил, что выпуск подобных смартфонов был ожидаем, так как их сборка проходит уже в течение последних лет, и рабочие концепты фирма демонстрировала давно. Выход гнущегося гаджета специалист назвал пробным шагом Samsung, потому что этот рынок еще малоизучен и нет гарантий больших продаж, о чем подозревают и сами производители.Андрей Соловьев уверен, что Samsung не надеется продать много смартфонов с гнущимся экраном. Такой шаг компании как выпуск подобной техники он называет желанием южнокорейской фирмы показать, что в этом плане она оказалась первой, пока не осознавая, в каком направлении в сфере сборки смартфонов двигаться далее. Эксперт прогнозирует дальнейшие эксперименты, в частности, выход телефона-часов.