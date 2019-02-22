АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10E
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Дочь Владимира Машкова Мария впервые показала своих братьев

Известная актриса Мария Машкова показала подписчикам своих братьев. По ее словам, один из ее родственников является писателем, а на другого буквально надеется вся семья.
Дочь Владимира Машкова Мария впервые показала своих братьев

Дочь актера Владимира Машкова построила успешную карьеру актрисы театра и кино. Почти 10 лет назад она вышла замуж за бизнесмена, которому родила двоих дочерей. Артистка не исключает, что может стать мамой и в третий раз.

Мария Машкова очень часто делится с подписчиками кадрами из домашнего архива. Недавно она решила показать своих братьев – Всеволода и Никиту. Некоторые фолловеры отметили, что между собой родственники похожи.

Владимир Машков впервые женился на коллеге по цеху Елене Шевченко. После расставания с ним она вышла замуж во второй раз и родила двух сыновей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Владимира Машкова Мария впервые
Компания RUF покажет в Женеве
Ученые: Запах пищи связан с
Старые VR-очки от Samsung будут
Любовь Успенская полностью отказалась
Ученые: Луковые овощи способны
Lincoln Corsair 2020 года с
Валерия показала занятия в спортзале в
Опубликовано «живое» фото OnePlus 7
Дочь Александра Серова Мишель
«Умные» кроссовки Nike отказались
Миротворцы убили двоих жителей ЦАР
Экс-возлюбленная Ивана Жидкова
Ученые выяснили оптимальную дозировку
Названы три лучших семиместных
Компания FAW вывела на тесты
Билл Гейтс опубликовал фото из
«Будущее страны»: Эксперт
Дочь Ирины Салтыковой Алиса заявила,
В США найдены останки миниатюрного
Анастасия Волочкова назвала носки самым
Актер Андрей Чернышев рассказал о жене,
«Не знают, куда идти»: Аналитик
Астрономы обнаружили огромную черную
У Audi SQ5 появилась дизельная версия
Эксперт высказался по поводу слов
Матильда Шнурова рассказала о своей
Ученые: Видеоигры помогают раскрыть
Проблемы с дочерью заставили Дану
В США на аукционе Sotheby's выставили
Просмотреть все новости