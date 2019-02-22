Дочь Владимира Машкова Мария впервые показала своих братьев

Дочь актера Владимира Машкова построила успешную карьеру актрисы театра и кино. Почти 10 лет назад она вышла замуж за бизнесмена, которому родила двоих дочерей. Артистка не исключает, что может стать мамой и в третий раз.Мария Машкова очень часто делится с подписчиками кадрами из домашнего архива. Недавно она решила показать своих братьев – Всеволода и Никиту. Некоторые фолловеры отметили, что между собой родственники похожи.Владимир Машков впервые женился на коллеге по цеху Елене Шевченко. После расставания с ним она вышла замуж во второй раз и родила двух сыновей.