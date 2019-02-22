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В Канаде на видео попала энергетическая решетка Земли

В Канаде сняли видео, на котором видно энергетическую решетку Земли. По мнению альтернативных теоретиков, это является свидетельством серьезных изменений.
В Канаде на видео попала энергетическая решетка Земли

Они считают, что у Земли имеется энергетическая решетка. Речь идёт о системе энергетических потоков, которые имеют свое начало, а также конец в земном ядре. Пока полностью отсутствует информация о функции энергетической решетки. По словам альтернативных теоретиков, имеется несколько подходов, описывающих данную проблему. Есть мнение, что данной системой Земля поддерживается в целостном состоянии, не позволяя ей разрушиться. По мнению других экспертов, наша планета представляет собой искусственный объект, который создала инопланетная цивилизация. В данном случае энергическая решётка является так называемой клеткой, не дающей сознанию людей выходить за обозначенные пределы. Альтернативными теоретиками отмечается, что данное явление описывалось представителями многих древних народов, создававших соответствующие изображения, а также рисунки.

На видео, снятом в Канаде, видно, что Солнце обладает странной формой. При этом облака, которые располагаются над ним, были похожи на перевёрнутые треугольники. Согласно заявлению многих представителей альтернативных теорий, привычные физические законы не способны описать такие явления.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:20

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