Компания RUF покажет в Женеве супер-Porsche
В рамках автосалона в Женеве Ruf презентует экземпляр CTR Anniversary в стиле ретро. Также на мероприятии будет показана обновленная модель GT.
С момента основания компании в этом году исполнилось 80 лет. Изначально она представляла собой организацию, которая занималась ремонтом транспортных средств. На автосалоне 2017 года CTR Anniversary был презентован в качестве прототипа, теперь же ожидается серийная модификация.
Все модели кузова производитель решил выполнить из углеродного волокна. Общий вес за счет легкости материала составляет 1200 килограммов. Под капотом в CTR Anniversary будет находиться 3,6-литровый движок на шесть цилиндров, способный выдавать 700 лошадиных сил. Максимальная скорость купе составляет 360 километров в час.
Если говорить о концепте 2017 года, то он обладал двойной схемой расположения рычагов. Подробности о новой модели в плане данной характеристики пока отсутствуют.
С момента основания компании в этом году исполнилось 80 лет. Изначально она представляла собой организацию, которая занималась ремонтом транспортных средств. На автосалоне 2017 года CTR Anniversary был презентован в качестве прототипа, теперь же ожидается серийная модификация.
Все модели кузова производитель решил выполнить из углеродного волокна. Общий вес за счет легкости материала составляет 1200 килограммов. Под капотом в CTR Anniversary будет находиться 3,6-литровый движок на шесть цилиндров, способный выдавать 700 лошадиных сил. Максимальная скорость купе составляет 360 километров в час.
Если говорить о концепте 2017 года, то он обладал двойной схемой расположения рычагов. Подробности о новой модели в плане данной характеристики пока отсутствуют.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:41