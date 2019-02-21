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Эксперт высказался по поводу слов Климкина о ставшим более «украинским» Крыме

Общественный деятель Геннадий Сивак прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина, что Крым стал более «украинским» с 2014 года. Высказывание эксперта передает «Слово и Дело».
Эксперт высказался по поводу слов Климкина о ставшим более «украинским» Крыме

Геннадий Сивак не понимает, на основе чего министр соседнего государства сделал такое заявление. Он считает, что у населения Крыма повысилась планка общепринятых стандартов. Изучая посты в социальных сетях, говорит эксперт, можно увидеть упоминания крымчан о дорожных службах, ремонтирующих проезжие части полуострова, когда в это же время фактически нет никакой дороги до Геническа от Херсона. В негативном состоянии находится украинская медицина. Общественный деятель заявил, что крымские хирурги нередко проводят бесплатные для пациента операции, тогда как в Украине ничего подобного нет.

Сивак просит учесть разницу между тем, что сделала Россия для Крыма и Украина в свое время. Благодаря работе федеральных властей ныне сооружается трасса «Таврида», возводится многофункциональный медицинский центр и другое.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после возвращения полуострова в состав России тот стал более «украинским». Слова министра вызвали активное обсуждение в интернете, где комментаторы считают, что чиновник спит и предлагают ему проснуться.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:35

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