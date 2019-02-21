У Audi SQ5 появилась дизельная версия





Под капотом модернизированного Audi SQ5 будет находится 3-литровая шестерка и 48-вольтовый стартер-генератор, станет присутствовать и электрокомпрессор EPC. Таким образом работа модели налажена в соответствии с принципом Mild Hybrid.Отмечается, что существовали веские причины для установки электрических компонентов. Они встроены, чтобы компенсировать так называемую «турбо-яму», поскольку описывает EPC как идеальное дополнение турбокомпрессору. До отметки 100 километров в час новинка будет разгоняться за 5,1 секунды, максимальная же скорость составляет 250 километров в час.За счет электрофицированной установки обеспечивается не только большая мощность, но и экономятся деньги владельца. В частности, на 100 километров пути расход топлива составляет всего 0,7 литра. Производитель предлагает полный привод уже в стандартной комплектации. К слову, движок здесь приводится в действие посредством восьмиступенчатой трансмиссии.Внешне Audi SQ5 практически не изменился. В базовой вариации автомобиль будет продаваться с 20-дюймовыми колесами. Продажи новинки должны начаться летом нынешнего года, стартовая цена составит около 68 тысяч евро.