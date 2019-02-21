Матильда Шнурова рассказала о своей диете

Исполнительница сообщила поклонникам, что не призывает их к каким-либо диетам, так как не имеет образования диетолога. Она называет себя просто очень избирательной в вопросах еды девушкой. Знаменитость рассказала фолловерам о собственной системе слежения за фигурой, которую она разработала самостоятельно благодаря многолетнему изучению свойств продуктов и экспериментов. Шнурова признается, что занимаясь ресторанным бизнесом, а также находясь в постоянных путешествиях, она часто нарушает собственные правила. Несмотря на это, возвращаясь домой артистка всецело погружается в правильный рацион. Матильда Шнурова сообщила, что практически не употребляет в пищу глютен, углеводы и молочные продукты. В диету звезды входят продукты с содержанием правильных жиров, белка и клетчатки.Фолловеры экс-супруги музыканта Сергея Шнурова «засыпали» ее комментариями, которые содержат как множество уточняющих вопросов, так и рекомендаций, основанных на собственном жизненном опыте.