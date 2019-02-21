Матильда Шнурова рассказала о своей диете
В своем микроблоги социальной сети Instagram певица, бывшая участница российской рок-группы «Ленинград», Матильда Шнурова посвятила пост своей диете и рассказу о ней. Знаменитость подчеркнула, что давно планировала начать эту тему, но решилась только сейчас, после интервью, данного Ксении Собчак и большого количества вопросов, поступивших впоследствии.
Исполнительница сообщила поклонникам, что не призывает их к каким-либо диетам, так как не имеет образования диетолога. Она называет себя просто очень избирательной в вопросах еды девушкой. Знаменитость рассказала фолловерам о собственной системе слежения за фигурой, которую она разработала самостоятельно благодаря многолетнему изучению свойств продуктов и экспериментов. Шнурова признается, что занимаясь ресторанным бизнесом, а также находясь в постоянных путешествиях, она часто нарушает собственные правила. Несмотря на это, возвращаясь домой артистка всецело погружается в правильный рацион. Матильда Шнурова сообщила, что практически не употребляет в пищу глютен, углеводы и молочные продукты. В диету звезды входят продукты с содержанием правильных жиров, белка и клетчатки.
Фолловеры экс-супруги музыканта Сергея Шнурова «засыпали» ее комментариями, которые содержат как множество уточняющих вопросов, так и рекомендаций, основанных на собственном жизненном опыте.
Исполнительница сообщила поклонникам, что не призывает их к каким-либо диетам, так как не имеет образования диетолога. Она называет себя просто очень избирательной в вопросах еды девушкой. Знаменитость рассказала фолловерам о собственной системе слежения за фигурой, которую она разработала самостоятельно благодаря многолетнему изучению свойств продуктов и экспериментов. Шнурова признается, что занимаясь ресторанным бизнесом, а также находясь в постоянных путешествиях, она часто нарушает собственные правила. Несмотря на это, возвращаясь домой артистка всецело погружается в правильный рацион. Матильда Шнурова сообщила, что практически не употребляет в пищу глютен, углеводы и молочные продукты. В диету звезды входят продукты с содержанием правильных жиров, белка и клетчатки.
Фолловеры экс-супруги музыканта Сергея Шнурова «засыпали» ее комментариями, которые содержат как множество уточняющих вопросов, так и рекомендаций, основанных на собственном жизненном опыте.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:28