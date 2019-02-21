Актер Андрей Чернышев рассказал о жене, за которой ухаживал 10 лет

Андрей Чернышев снимался в таких кинолентах как «Зимний сон», «Право на любовь», «Стерва для чемпиона» и других. Часто он играл роди любовников, в связи с чем у общественности сложилось впечатление, что артист и в реальной жизни является холостяком. Сам актер не противился этим слухам, скрывая серьезные отношения с коллегой младше его на 11 лет. В 2017 году они официально стали супругами, узаконив отношения.Как рассказала Мария Добржинская, первое впечатление, сложившееся у нее при взгляде на Чернышева, - бабник. Тогда актер сильно понравился ее подруге, а у самой Добржинской была на тот момент своя любовь, но спустя время она осознала огромную симпатию к ухажеру. Сам артист не сразу полюбил будущую жену. Их букетно-конфетный период начался только через год после знакомства, и эти ухаживания растянулись на 10-летие. Пара не была готова к чему-то более серьезному, боясь ответственности. Андрей Чернышев водил возлюбленную в кафе и театры, но никому об этом не рассказывал, стремясь сохранить имидж холостяка.