В США найдены останки миниатюрного родственника тираннозавра





В начале своей эволюции тираннозавры не считались большими животными, но впоследствии их размеры начали активно расти. Новая находка позволяет исследователям заполнить существующий пробел в истории. Животное, останки которого удалось обнаружить, жило на Земле около 96 миллионов лет тому назад, когда был меловой период.Тираннозавры считались одними из опасных животных до того времени, пока в полуостров Юкатан не врезался астероид Чиксулуб. Некоторые особи тогда в высоту достигали 3,5 метра.На территории Северной Америки, начиная с Юрского периода, начали появляться маленькие тираннозавры. Ученые в рамках данной экспедиции обнаружили представителя Moros intrepidus, который принадлежал к группе carcharodontosaurs. Вес особи составлял примерно 78 килограмм. Отмечается, что животное скончалось в семилетнем возрасте.