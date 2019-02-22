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Ученые: Бактерии способны пережить голод в режиме «зомби»

Ученые, работающие на базе Амстердамского университета, обнаружили, что существует альтернативная стратегия выживания бактерий. Она заключается в возможности пережить голод, пребывая в так называемой системе «зомби».
Ученые: Бактерии способны пережить голод в режиме «зомби»

Бактерии представляют собой простые одноклеточные организмы, но они нередко удивляют научных сотрудников своими особенностями. Например, некоторые способны формировать под воздействием стресса эндоспоры. Некоторые обстоятельства заставляют инкапсулировать себя в специальной оболочке. В последней они могут спать до возникновения более позитивных условий.

В процессе исследования голландские ученые работали с непатогенной бактерией Bacillus subtilis, встречающейся в почве. Биологи анализировали элементы, не способные образовывать эндоспоры из-за мутации. Впоследствии наблюдался только голод, такое состояние отслеживалось на протяжении длительного периода времени.

Бактерии имеют форму стержня, но в тяжелый период времени они уменьшились. Ученые сравнили ранее неизвестную стратегию с олиготрофным ростом.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 08:11

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