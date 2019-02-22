Ученые: Бактерии способны пережить голод в режиме «зомби»





Бактерии представляют собой простые одноклеточные организмы, но они нередко удивляют научных сотрудников своими особенностями. Например, некоторые способны формировать под воздействием стресса эндоспоры. Некоторые обстоятельства заставляют инкапсулировать себя в специальной оболочке. В последней они могут спать до возникновения более позитивных условий.В процессе исследования голландские ученые работали с непатогенной бактерией Bacillus subtilis, встречающейся в почве. Биологи анализировали элементы, не способные образовывать эндоспоры из-за мутации. Впоследствии наблюдался только голод, такое состояние отслеживалось на протяжении длительного периода времени.Бактерии имеют форму стержня, но в тяжелый период времени они уменьшились. Ученые сравнили ранее неизвестную стратегию с олиготрофным ростом.