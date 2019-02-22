Ученые: Бактерии способны пережить голод в режиме «зомби»
Ученые, работающие на базе Амстердамского университета, обнаружили, что существует альтернативная стратегия выживания бактерий. Она заключается в возможности пережить голод, пребывая в так называемой системе «зомби».
Бактерии представляют собой простые одноклеточные организмы, но они нередко удивляют научных сотрудников своими особенностями. Например, некоторые способны формировать под воздействием стресса эндоспоры. Некоторые обстоятельства заставляют инкапсулировать себя в специальной оболочке. В последней они могут спать до возникновения более позитивных условий.
В процессе исследования голландские ученые работали с непатогенной бактерией Bacillus subtilis, встречающейся в почве. Биологи анализировали элементы, не способные образовывать эндоспоры из-за мутации. Впоследствии наблюдался только голод, такое состояние отслеживалось на протяжении длительного периода времени.
Бактерии имеют форму стержня, но в тяжелый период времени они уменьшились. Ученые сравнили ранее неизвестную стратегию с олиготрофным ростом.
Бактерии представляют собой простые одноклеточные организмы, но они нередко удивляют научных сотрудников своими особенностями. Например, некоторые способны формировать под воздействием стресса эндоспоры. Некоторые обстоятельства заставляют инкапсулировать себя в специальной оболочке. В последней они могут спать до возникновения более позитивных условий.
В процессе исследования голландские ученые работали с непатогенной бактерией Bacillus subtilis, встречающейся в почве. Биологи анализировали элементы, не способные образовывать эндоспоры из-за мутации. Впоследствии наблюдался только голод, такое состояние отслеживалось на протяжении длительного периода времени.
Бактерии имеют форму стержня, но в тяжелый период времени они уменьшились. Ученые сравнили ранее неизвестную стратегию с олиготрофным ростом.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 08:11