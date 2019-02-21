Евгения Феофилактова заговорила о возможной свадьбе

Евгения Феофилактова уже длительное время живёт под одной крышей с бизнесменом, с которым нашёл общий язык и её наследник. Несмотря на совместный быт и явную удовлетворённость друг другом во всех планах, о замужестве звезда «Дома-2» пока ничего сообщала до недавнего времени.Евгения Феофилактова, на удивление подписчиков, почему-то вдруг вспомнила о том, как пару месяцев назад, будучи гостьей на свадьбе, она поймала букет невесты. Звезда поинтересовалась у фанатов, везло ли им когда-нибудь так и через какое время после этого они выходили замуж.Поклонники Феофилактовой тут же решили, что возможно таким образом она намекает на возможную свадьбу со своим избранником, и уже даже наперёд поздравили её и пожелали счастья в браке. В ответ на такие комментарии сама звезда «Дома-2» пока ничего не написала, но и не опровергла слухи о замужестве.