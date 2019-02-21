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В США на аукционе Sotheby's выставили Mercedes-Benz 560 AMG 1989 модельного года

В Соединённых Штатах в рамках аукциона Sotheby's выставили авто версии 560 AMG от бренда Mercedes-Benz. Продавцы просят за версию 1989 модельного года в районе $120 000 -140 000.
В США на аукционе Sotheby's выставили Mercedes-Benz 560 AMG 1989 модельного года

Вначале за данное транспортное средство просили $200 000. Версия 560 SEC AMG оснащается 6-литровым V8. В транспортном средстве в ходе рестайлинга улучшили передние/задние крылья, дверные панели, чтобы соответствовать широким автомобильным колесам. Наблюдается контраст в интерьере авто между затемнёнными стёклами и деревянными панелями. По словам представителей аукциона, они не знают раннюю историю авто.

Транспортное средство нашёл ещё в 2013 году Хенрик Ниминен - калифорнийский энтузиаст AMG. Имеются данные, что авто построили в Соединённых Штатах в период AMG. В 2017-ом году автомобиль приобрёл нынешний владелец.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:09

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