В США на аукционе Sotheby's выставили Mercedes-Benz 560 AMG 1989 модельного года





Вначале за данное транспортное средство просили $200 000. Версия 560 SEC AMG оснащается 6-литровым V8. В транспортном средстве в ходе рестайлинга улучшили передние/задние крылья, дверные панели, чтобы соответствовать широким автомобильным колесам. Наблюдается контраст в интерьере авто между затемнёнными стёклами и деревянными панелями. По словам представителей аукциона, они не знают раннюю историю авто.Транспортное средство нашёл ещё в 2013 году Хенрик Ниминен - калифорнийский энтузиаст AMG. Имеются данные, что авто построили в Соединённых Штатах в период AMG. В 2017-ом году автомобиль приобрёл нынешний владелец.