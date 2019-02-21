Астрономы обнаружили огромную черную дыру в центре 300 тысяч галактик
По мнению зарубежных астрономов, из-за огромного скопления галактик в одном участке космоса, в нём может располагаться чёрная дыра огромных размеров, «пожирающая» их. Соответствующая статья появилась на страницах зарубежного профильного издания.
Не секрет, что Вселенную удалось изучить ещё чуть лучше после открытия не менее 300 тысяч галактик в крошечном уголке северного неба, однако ученые сомневаются в большой продолжительности их существования. Дело в том, что галактики таких размеров, как правило, имеют по соседству большие чёрные дыры, которые притягивают к себе всё в зоне досягаемости. Специалисты предположили: в этом случае все галактики, собранные рядом, соседствуют с колоссальной чёрной дырой. Напомним, что данное скопление галактик удалось обнаружить при помощи сканирования космоса в диапазоне радиочастот от 120 до 168 мегагерц.
Примечательно, что эти 300 000 галактик – лишь 20% всей обработанной информации, полученной после сканирования космического пространства. По сути, после получения остального массива информации ученые идентифицируют гораздо больше объектов. К слову, о точных габаритах вышеназванной чёрной дыры специалисты пока не говорят, возможно она - крупнейшая во Вселенной.
Не секрет, что Вселенную удалось изучить ещё чуть лучше после открытия не менее 300 тысяч галактик в крошечном уголке северного неба, однако ученые сомневаются в большой продолжительности их существования. Дело в том, что галактики таких размеров, как правило, имеют по соседству большие чёрные дыры, которые притягивают к себе всё в зоне досягаемости. Специалисты предположили: в этом случае все галактики, собранные рядом, соседствуют с колоссальной чёрной дырой. Напомним, что данное скопление галактик удалось обнаружить при помощи сканирования космоса в диапазоне радиочастот от 120 до 168 мегагерц.
Примечательно, что эти 300 000 галактик – лишь 20% всей обработанной информации, полученной после сканирования космического пространства. По сути, после получения остального массива информации ученые идентифицируют гораздо больше объектов. К слову, о точных габаритах вышеназванной чёрной дыры специалисты пока не говорят, возможно она - крупнейшая во Вселенной.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:46