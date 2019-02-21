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Астрономы обнаружили огромную черную дыру в центре 300 тысяч галактик

По мнению зарубежных астрономов, из-за огромного скопления галактик в одном участке космоса, в нём может располагаться чёрная дыра огромных размеров, «пожирающая» их. Соответствующая статья появилась на страницах зарубежного профильного издания.
Астрономы обнаружили огромную черную дыру в центре 300 тысяч галактик

Не секрет, что Вселенную удалось изучить ещё чуть лучше после открытия не менее 300 тысяч галактик в крошечном уголке северного неба, однако ученые сомневаются в большой продолжительности их существования. Дело в том, что галактики таких размеров, как правило, имеют по соседству большие чёрные дыры, которые притягивают к себе всё в зоне досягаемости. Специалисты предположили: в этом случае все галактики, собранные рядом, соседствуют с колоссальной чёрной дырой. Напомним, что данное скопление галактик удалось обнаружить при помощи сканирования космоса в диапазоне радиочастот от 120 до 168 мегагерц.

Примечательно, что эти 300 000 галактик – лишь 20% всей обработанной информации, полученной после сканирования космического пространства. По сути, после получения остального массива информации ученые идентифицируют гораздо больше объектов. К слову, о точных габаритах вышеназванной чёрной дыры специалисты пока не говорят, возможно она - крупнейшая во Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:46

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