Астрономы обнаружили огромную черную дыру в центре 300 тысяч галактик





Не секрет, что Вселенную удалось изучить ещё чуть лучше после открытия не менее 300 тысяч галактик в крошечном уголке северного неба, однако ученые сомневаются в большой продолжительности их существования. Дело в том, что галактики таких размеров, как правило, имеют по соседству большие чёрные дыры, которые притягивают к себе всё в зоне досягаемости. Специалисты предположили: в этом случае все галактики, собранные рядом, соседствуют с колоссальной чёрной дырой. Напомним, что данное скопление галактик удалось обнаружить при помощи сканирования космоса в диапазоне радиочастот от 120 до 168 мегагерц.Примечательно, что эти 300 000 галактик – лишь 20% всей обработанной информации, полученной после сканирования космического пространства. По сути, после получения остального массива информации ученые идентифицируют гораздо больше объектов. К слову, о точных габаритах вышеназванной чёрной дыры специалисты пока не говорят, возможно она - крупнейшая во Вселенной.