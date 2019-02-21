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На новом снимке грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась

Поклонники заметили на новом снимке в купальнике, что грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась. Однако вскоре фанаты пришли к выводу, что для кадра просто был подобран удачный ракурс, сделавший бюст ведущей ещё пышнее, чем есть на самом деле.
На новом снимке грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась

Ксения Бородина с Курбаном Омаровым, дочерьми и сыном бизнесмена Омаром отправились отдыхать в Таиланд, откуда уже делятся новыми фото с подписчиками. Так, ведущая «Дома-2» не могла не отреагировать на многочисленные просьбы поклонников показать свою подтянутую фигуру в солнечных лучах, и придумала целый сюжет для одного кадра.
На новом снимке грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась

В профиле звезды появился снимок в купальнике, глядя на который публика первым делом заметила, что грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась. Кроме того, забавным выглядел и сам Курбан Омаров, якобы падающий в бассейн от удивления и созерцания тела своей любимой, на заднем фоне.

В комментариях подписчики оценили старания звёздных супругов, отметив, что выглядит ведущая «Дома-2» всё так же шикарно и привлекательно, а по поводу увеличившейся груди решили, что для нового фото просто подобрали удачный ракурс.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:52

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