На новом снимке грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась

Ксения Бородина с Курбаном Омаровым, дочерьми и сыном бизнесмена Омаром отправились отдыхать в Таиланд, откуда уже делятся новыми фото с подписчиками. Так, ведущая «Дома-2» не могла не отреагировать на многочисленные просьбы поклонников показать свою подтянутую фигуру в солнечных лучах, и придумала целый сюжет для одного кадра.В профиле звезды появился снимок в купальнике, глядя на который публика первым делом заметила, что грудь Ксении Бородиной заметно увеличилась. Кроме того, забавным выглядел и сам Курбан Омаров, якобы падающий в бассейн от удивления и созерцания тела своей любимой, на заднем фоне.В комментариях подписчики оценили старания звёздных супругов, отметив, что выглядит ведущая «Дома-2» всё так же шикарно и привлекательно, а по поводу увеличившейся груди решили, что для нового фото просто подобрали удачный ракурс.