TCL представила в РФ смартфон Alcatel 1x





Новинка обзавелась функцией беспроводной передачи данных NFC, также девайс способен делать разблокировку по лицу владельца. Среди ключевых технических характеристик Alcatel 1x 2019 модельного года стоит выделить 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440х720 пикселей. Смартфон получит сдвоенную заднюю камеру на 13+2 Мп и фронтальную на 5 Мп, в которой и встроена функция разблокировки по лицу.Количество оперативной и постоянной памяти составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость аккумулятора составит 3 тысячи мАч. В качестве аппаратной основы будет функционировать 4-ядерный процессор MediaTek MT6739, операционная система - Android 8.1 Oreo.