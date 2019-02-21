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TCL представила в РФ смартфон Alcatel 1x

Китайская компания TCL, производящая смартфоны, начала реализации бюджетной версии Alcatel 1x на территории Российской Федерации. Об этом накануне сообщили отечественные инсайдеры.
TCL представила в РФ смартфон Alcatel 1x

Новинка обзавелась функцией беспроводной передачи данных NFC, также девайс способен делать разблокировку по лицу владельца. Среди ключевых технических характеристик Alcatel 1x 2019 модельного года стоит выделить 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440х720 пикселей. Смартфон получит сдвоенную заднюю камеру на 13+2 Мп и фронтальную на 5 Мп, в которой и встроена функция разблокировки по лицу.

Количество оперативной и постоянной памяти составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость аккумулятора составит 3 тысячи мАч. В качестве аппаратной основы будет функционировать 4-ядерный процессор MediaTek MT6739, операционная система - Android 8.1 Oreo.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:06

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