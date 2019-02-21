TCL представила в РФ смартфон Alcatel 1x
Китайская компания TCL, производящая смартфоны, начала реализации бюджетной версии Alcatel 1x на территории Российской Федерации. Об этом накануне сообщили отечественные инсайдеры.
Новинка обзавелась функцией беспроводной передачи данных NFC, также девайс способен делать разблокировку по лицу владельца. Среди ключевых технических характеристик Alcatel 1x 2019 модельного года стоит выделить 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440х720 пикселей. Смартфон получит сдвоенную заднюю камеру на 13+2 Мп и фронтальную на 5 Мп, в которой и встроена функция разблокировки по лицу.
Количество оперативной и постоянной памяти составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость аккумулятора составит 3 тысячи мАч. В качестве аппаратной основы будет функционировать 4-ядерный процессор MediaTek MT6739, операционная система - Android 8.1 Oreo.
Новинка обзавелась функцией беспроводной передачи данных NFC, также девайс способен делать разблокировку по лицу владельца. Среди ключевых технических характеристик Alcatel 1x 2019 модельного года стоит выделить 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440х720 пикселей. Смартфон получит сдвоенную заднюю камеру на 13+2 Мп и фронтальную на 5 Мп, в которой и встроена функция разблокировки по лицу.
Количество оперативной и постоянной памяти составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость аккумулятора составит 3 тысячи мАч. В качестве аппаратной основы будет функционировать 4-ядерный процессор MediaTek MT6739, операционная система - Android 8.1 Oreo.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:06