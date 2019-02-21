Звезда сериала «Глухарь» Дарья Егорычева скончалась в возрасте 38 лет от рака





Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на окружение актрисы, она умерла ночью с 20 на 21 февраля. Последние годы своей жизни молодая звезда боролась с таким недугом как онкология, однако победить ей не удалось. О заболевании актриса узнала в 2012 году, начиная с того времени знаменитость успела перенести несколько курсов химиотерапии и две операции.Родилась будущая звезда телевиденья 13 мая 1981 года. Закончив ГИТИС, она поступила на службу в театр Маяковского, а позже стала работать на сцене театра «У Никитских ворот». Много лет актриса блистала на подмостках театральной сцены, но настоящую популярность среди зрительской аудитории ей принесли роли в таком телевизионном сериале как «Глухарь», а также известных кинолентах «Темная ночь» и «Пилот международных авиалиний».