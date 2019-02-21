Ксения Бородина пригласила на «Перезагрузку» высмеявшую её клетчатый пиджак девушку

В Instagram Ксении Бородиной часто мелькают снимки, на которых ведущая позирует в модных нарядах от известных брендов. Недавно поводом для словесной перепалки с одной из поклонниц стал новый клетчатый пиджак звезды «Дома-2», который подписчица назвала «бабушкиным», намекнув на то, что уже не в первый раз супруга Курбана Омарова огорчает её безвкусными образами.Сама же телеведущая молчать в ответ на замечание не стала, а корректно и в довольно вежливой форме пригласила девушку на «Перезагрузку». Причём рекомендовала сделать это как можно скорее, ведь сразу видно, что данная подписчика - именно «их пациент». Ответ Ксении Бородиной на высказывание о «бабушкином» пиджаке оценили более 8 тысяч фанатов, ну а сама приглашённая на шоу девушка решила не сообщать ведущей, принимает ли она её предложение.