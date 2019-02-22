Опубликовано «живое» фото OnePlus 7
Во Всемирную паутину попало «живое» фото смартфона китайского производства OnePlus 7. Опередив официальную презентацию, пользователь социальной сети Twitter, подписанный как @Steven_Sbw, поделился опубликованным изображением устройства.
Благодаря сделанной публикации можно увидеть, что новинка будет оснащена минимальными рамками сверху и по бокам, а нижняя отличается большей шириной. Также заметно, что в экране отсутствуют какие-либо вырезы, предназначенные для селфи-модуля. Это говорит о том, что мобильный телефон получит набирающую популярность выдвижную панель, как у новых представителей брендов Xiaomi и Honor. На выдвижной панели будут располагаться не только фронтальная камера, а и все необходимые датчики и сенсоры.
Ранее представители компании OnePlus сообщили, что их следующее мобильное устройство получит для работы процессор Qualcomm Snapdragon 855. Информацию касательно остальных технических характеристик сотрудники бренда умалчивают. Эксперты предполагают: программное обеспечение предоставит OxygenOS, которая функционирует на базе Android 9 Pie.
Пользователям стоит ожидать появление мобильного телефона OnePlus 7 на потребительском рынке не раньше мая этого года.
Благодаря сделанной публикации можно увидеть, что новинка будет оснащена минимальными рамками сверху и по бокам, а нижняя отличается большей шириной. Также заметно, что в экране отсутствуют какие-либо вырезы, предназначенные для селфи-модуля. Это говорит о том, что мобильный телефон получит набирающую популярность выдвижную панель, как у новых представителей брендов Xiaomi и Honor. На выдвижной панели будут располагаться не только фронтальная камера, а и все необходимые датчики и сенсоры.
Ранее представители компании OnePlus сообщили, что их следующее мобильное устройство получит для работы процессор Qualcomm Snapdragon 855. Информацию касательно остальных технических характеристик сотрудники бренда умалчивают. Эксперты предполагают: программное обеспечение предоставит OxygenOS, которая функционирует на базе Android 9 Pie.
Пользователям стоит ожидать появление мобильного телефона OnePlus 7 на потребительском рынке не раньше мая этого года.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:11