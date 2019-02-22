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Опубликовано «живое» фото OnePlus 7

Во Всемирную паутину попало «живое» фото смартфона китайского производства OnePlus 7. Опередив официальную презентацию, пользователь социальной сети Twitter, подписанный как @Steven_Sbw, поделился опубликованным изображением устройства.
Опубликовано «живое» фото OnePlus 7

Благодаря сделанной публикации можно увидеть, что новинка будет оснащена минимальными рамками сверху и по бокам, а нижняя отличается большей шириной. Также заметно, что в экране отсутствуют какие-либо вырезы, предназначенные для селфи-модуля. Это говорит о том, что мобильный телефон получит набирающую популярность выдвижную панель, как у новых представителей брендов Xiaomi и Honor. На выдвижной панели будут располагаться не только фронтальная камера, а и все необходимые датчики и сенсоры.

Ранее представители компании OnePlus сообщили, что их следующее мобильное устройство получит для работы процессор Qualcomm Snapdragon 855. Информацию касательно остальных технических характеристик сотрудники бренда умалчивают. Эксперты предполагают: программное обеспечение предоставит OxygenOS, которая функционирует на базе Android 9 Pie.

Пользователям стоит ожидать появление мобильного телефона OnePlus 7 на потребительском рынке не раньше мая этого года.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:11

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