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Ученые: Запах пищи связан с продолжительностью жизни

Группа немецких ученых из лаборатории Торстена Хоппе Кельнского университета провела ряд исследований на круглых червях Caenorhabditis elegans и выяснила, что запах пищи связан с продолжительностью жизни. Результаты опубликовал научный журнал Nature Metabolism.
Ученые: Запах пищи связан с продолжительностью жизни

Ученые давно доказали, что благодаря запаху еды в организме человека происходит много физиологических процессов. Это делается для того, чтобы подготовить желудочно-кишечный тракт к трапезе, соответственно выделение слюны происходит задолго до попадания пищи в желудок. Ученые заметили, что в здоровом организме данный процесс напрямую зависит от динамики баланса образования и деградации белков, так называемых протеостаз. Эксперименты с круглым червем показали, что 2 нейрона из 358 представляют собой часть обонятельной системы и участвуют в формировании нематодной нервной системы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что они очень важны, когда дело касается запахов.

В пищеварительном тракте присутствует молекула микроРНК mir-71, которая отвечает за правильный процесс деградации белков в пищеварительном тракте. Если что-то идет не так, и эта система дает сбой, обмен веществ в клетках замедляется, что приводит к уменьшению продолжительности жизни животного. Если у червя проблемы с обонянием, то живет он относительно недолго.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:11

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