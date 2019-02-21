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Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко через сутки после помолвки

Скандальный Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко через сутки после помолвки. Поводом для крупной ссоры стала ревность девушки, вызванная перепиской возлюбленного с Алёной Савкиной.
Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко через сутки после помолвки

Проектанты «Дома-2» и зрители телестройки уже успели поздравить Илью Яббарова и Маргариту Ларченко с помолвкой, ведь буквально вчера стало известно, что проектный ловелас сделал своей девушке предложение. За пару обрадовались все, а сама будущая невеста уже даже решила, что родит для своего мужчины двоих детей, заведёт вместе с ним домашних животных в уютном домике в Москве.

Счастье длилось недолго, ведь уже сегодня, буквально через сутки после помолвки Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко, аргументируя свою позицию тем, что та чересчур ревнивая, особенно если дело касается Алёны Савкиной. Выяснилось, что во время совместной поездки пары на съёмки мужчина переписывался с матерью своего ребёнка и просил почаще присылать ему снимки.
Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко через сутки после помолвки

Невеста Яббарова такое рвение как можно больше общаться с Савкиной из-за сына не оценила, и на эмоциях, сняв кольцо с пальца, вернула его мужчине. Сейчас проектант утверждает, что никогда не получал поддержки или понимания со стороны Маргариты Ларченко, а слышал лишь упрёки и обвинения из-за её ревности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:58

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