В Кирове 3-летняя девочка умерла от обезвоживания





Тело бездыханной малышки обнаружили 20 февраля. На теле ребёнка отсутствовали какие-либо следы насильственной смерти. Закрытая в квартире жилого дома мертвая девочка была обнаружена ее бабушкой. Имеются данные, что она долго находилась одна дома. Согласно предварительным неофициальным данным, малышка могла погибнуть от обезвоживания.Следствием сейчас устанавливается, где всё время находились родители ребёнка. Чтобы определить причину смерти девочки, следователями была назначена специальная судебно-медицинская экспертиза. Сотрудниками следственного комитета в данном случае возбуждено очередное уголовное дело в рамках статьи «Убийство».