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Ученые: Видеоигры помогают раскрыть спящие таланты

По мнению зарубежных экспертов, последние наблюдения по влиянию видеоигр на человека показывают: они делают людей не только счастливыми, но и помогают раскрывать спящие ранее таланты. Соответствующая статья появилась на страницах иностранного тематического источника.
Ученые: Видеоигры помогают раскрыть спящие таланты

Специалисты считают, что большое количество исследований по данному вопросу связано с тем, что благодаря виртуальному миру можно узнать некоторые возможности человека в реальности. Некоторые из истинных ценностей пользователя полностью соответствовали его решению во время игры. Как правило, это свидетельствует о том, что человек пытается отразить себя в игровом сценарии, причём на бессознательном уровне. Во время игры люди и вовсе могут войти в состояние потока, считают ученые. Речь идёт о психологическом феномене, характеризующемся слишком большим вниманием к задачам, а иногда и вовсе отсутствием самосознания.

Иными словами, юзер очень вовлечён в процесс, реагируя на него достовернее, не фильтруя при этом поведение через собственные социальные ожидания и правила, подытожили аналитики.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:22

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