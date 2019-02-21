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УАЗ «Хантер» стал грузовиком и получил новые опции

УАЗ «Хантер» «превратился» в малотоннажный грузовик и обзавелся новыми опциями. Такие требования предъявил Росстандарт в новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС).
УАЗ «Хантер» стал грузовиком и получил новые опции

Согласно новым требованиям, внедорожник «Хантер» перешел из категории легковой автомобиль в категорию грузовик. Если производитель оставит все как есть, то конвейер остановится, поскольку в «Хантере» нет подушки безопасности, а в новом законодательстве прописано, что она должна быть в каждом легковом автомобиле. Поэтому принято решение изменить «профиль» транспортного средства и избежать остановки производства. Обновленный «Хантер» сможет похвастаться антиблокировочной системой тормозов и ЭРА-ГЛОНАСС.

В целом УАЗ «Хантер» остался в прежнем виде, с бензиновым агрегатом объемом в 2,7 литра и мощностью 136 «лошадок», который управляется механической коробкой передач на 5 ступеней. Следом за данной моделью разработчики решили немного усовершенствовать и УАЗ «Патриот», который станет ниже на 5 сантиметров. Эту меру предприняли в связи с тем, что он получил двухлистовые рессоры вместо трехлистовых.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:03

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