УАЗ «Хантер» стал грузовиком и получил новые опции





Согласно новым требованиям, внедорожник «Хантер» перешел из категории легковой автомобиль в категорию грузовик. Если производитель оставит все как есть, то конвейер остановится, поскольку в «Хантере» нет подушки безопасности, а в новом законодательстве прописано, что она должна быть в каждом легковом автомобиле. Поэтому принято решение изменить «профиль» транспортного средства и избежать остановки производства. Обновленный «Хантер» сможет похвастаться антиблокировочной системой тормозов и ЭРА-ГЛОНАСС.В целом УАЗ «Хантер» остался в прежнем виде, с бензиновым агрегатом объемом в 2,7 литра и мощностью 136 «лошадок», который управляется механической коробкой передач на 5 ступеней. Следом за данной моделью разработчики решили немного усовершенствовать и УАЗ «Патриот», который станет ниже на 5 сантиметров. Эту меру предприняли в связи с тем, что он получил двухлистовые рессоры вместо трехлистовых.