Житель Кубани расчленил топором и закопал своего знакомого
Сотрудники полиции подозревают в убийстве жителя Курганинска. Мужчина, желая отомстить своему давнему врагу, зарубил его топором и закопал расчлененное тело.
В Курганинске 17 февраля 28-летний молодой человек встретил на улице своего обидчика. Сообщается, что ранее 54-летний мужчина содеял незаконное действие в отношении него, за которое понес заслуженное наказание. После словесной перепалки парень принял решение отомстить обидчику, устроив самосуд. Преступник насильно посадил мужчину в машину и отвез к своим приятелям.
Молодой человек нанес обидчику более 15-ти ударов топором по всем частям тела. От полученных травм потерпевший умер на месте. Чтобы жертву не смогли опознать, подозреваемый, расчленив мёртвого мужчину, закопал части тела по-отдельности.
Сотрудники полиции уже задержали фигуранта происшествия. Сейчас Следственный комитет проводит проверку в отношении знакомых и родных преступника, находящихся поблизости во время убийства.
В Курганинске 17 февраля 28-летний молодой человек встретил на улице своего обидчика. Сообщается, что ранее 54-летний мужчина содеял незаконное действие в отношении него, за которое понес заслуженное наказание. После словесной перепалки парень принял решение отомстить обидчику, устроив самосуд. Преступник насильно посадил мужчину в машину и отвез к своим приятелям.
Молодой человек нанес обидчику более 15-ти ударов топором по всем частям тела. От полученных травм потерпевший умер на месте. Чтобы жертву не смогли опознать, подозреваемый, расчленив мёртвого мужчину, закопал части тела по-отдельности.
Сотрудники полиции уже задержали фигуранта происшествия. Сейчас Следственный комитет проводит проверку в отношении знакомых и родных преступника, находящихся поблизости во время убийства.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:28