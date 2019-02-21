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Житель Кубани расчленил топором и закопал своего знакомого

Сотрудники полиции подозревают в убийстве жителя Курганинска. Мужчина, желая отомстить своему давнему врагу, зарубил его топором и закопал расчлененное тело.
Житель Кубани расчленил топором и закопал своего знакомого

В Курганинске 17 февраля 28-летний молодой человек встретил на улице своего обидчика. Сообщается, что ранее 54-летний мужчина содеял незаконное действие в отношении него, за которое понес заслуженное наказание. После словесной перепалки парень принял решение отомстить обидчику, устроив самосуд. Преступник насильно посадил мужчину в машину и отвез к своим приятелям.

Молодой человек нанес обидчику более 15-ти ударов топором по всем частям тела. От полученных травм потерпевший умер на месте. Чтобы жертву не смогли опознать, подозреваемый, расчленив мёртвого мужчину, закопал части тела по-отдельности.

Сотрудники полиции уже задержали фигуранта происшествия. Сейчас Следственный комитет проводит проверку в отношении знакомых и родных преступника, находящихся поблизости во время убийства.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:28

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