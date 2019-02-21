В Прикамье на чердаке многоэтажки обнаружили тело школьника





Тело мальчика было найдено с утра 21 февраля в жилом двухэтажном доме, а именно на его чердаке. Местному школьнику было 16 лет. По словам представителей правоохранительных органов, по факту данного происшествия специалисты проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства.После этого представители соответствующих органов примут процессуальное решение. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.