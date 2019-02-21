Алена Савкина устроила фотосессию новорожденному сыну

«Сегодня снимает NB», - подписала молодая мамочка свою публикацию.

Напомним, что 7 февраля текущего года Алена стала счастливой мамой мальчика, который появился на свет в одном из лучших московских перинатальных центров. Имя единственного наследника Рапунцель-младшая по-прежнему держит в тайне, однако некоторыми фотографиями с малышом девушка все-таки делится с поклонниками.Несколько дней назад Алена призналась подписчикам, что очень хочет устроить для своего «любименького сыночка» фотосессию в стиле «Newborn». 22-летняя мамочка попросила фолловеров поделиться с ней контактами хороших фотографов, которые являются профессионалами в данной области.А считанные минуты назад Рапунцель-младшая сообщила читателям, что уже нашла того, кого искала, и уже сейчас она находится с новорожденным сыном на фотосессии.Алена разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories, из которого можно сделать вывод, что фотоссесия будет сделана в голубых оттенках.Нужно сказать, что на данный момент поклонников «Дома-2» очень интересует, как Алена назвала своего первенца, ведь многие из них хорошо помнят, как бывший возлюбленный девушки – Илья Яббаров утверждал, что будет звать мальчика «Владимиром».