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В Новокузнецке рэпер избил и ограбил своих фанатов

В Новокузнецке во время концерта местных реп-исполнителей в ночном клубе два молодых человека, являющихся фантами группы, хотели пообщаться с одним из певцов. В свою очередь артист избил и обокрал своих поклонников.
В Новокузнецке рэпер избил и ограбил своих фанатов

Два местных жителя после выступления реп-исполнителей приняли решение пообщаться с одним из певцов о его творчестве. Из-за настырности почитателей, 19-летний репер решил избить их, после чего забрал у молодых людей 2 000 рублей, а также 2 смартфона.

В настоящее время личность артиста установлена. Во время обыска местной знаменитости сотрудниками полиции были обнаружены у него украденные гаджеты избитых поклонников. Сам реп-исполнитель заявил, что данным образом принял решение наказать своих почитателей за чрезмерную назойливость. За содеянное преступление артист может сесть за решетку на 4 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:02

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