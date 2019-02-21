В Новокузнецке рэпер избил и ограбил своих фанатов





Два местных жителя после выступления реп-исполнителей приняли решение пообщаться с одним из певцов о его творчестве. Из-за настырности почитателей, 19-летний репер решил избить их, после чего забрал у молодых людей 2 000 рублей, а также 2 смартфона.В настоящее время личность артиста установлена. Во время обыска местной знаменитости сотрудниками полиции были обнаружены у него украденные гаджеты избитых поклонников. Сам реп-исполнитель заявил, что данным образом принял решение наказать своих почитателей за чрезмерную назойливость. За содеянное преступление артист может сесть за решетку на 4 года.