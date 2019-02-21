Сати Казанова рассказала о травме спины во время йоги

В свои 36 лет российская исполнительница выглядит достаточно молодо. По словам самой звезды, оставаться в хорошей форме ей всегда удавалось благодаря физическим упражнениям, которые сопровождают Казанову на протяжении всей жизни. Особенно хорошо, по словам певицы, на тело влияют занятия йогой, которыми она активно занялась около семи лет назад. Звезда отечественной эстрады призналась подписчикам, что благодаря специальным упражнениям стали заметны изменения не только тела, но и улучшение работы всего организма. Однако из-за интенсивных занятий артистка повредила спину. Теперь она вынуждена временно перестать выполнять любимые нагрузки. Исполнительница рассказала, что после травмы она приступила к асанам, которые укрепляют ноги. Оказывается, именно от последних в большей степени зависит здоровье спины. Знаменитость призналась, что сейчас ее очень заинтересовала медитация.Большое количество фолловеров высказали слова восхищения кумиром и ее силой воли. Также поклонники признались, что им доставляет огромное удовольствие наблюдение за работой певицы над своим телом.