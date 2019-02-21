В Сети появились первые снимки ZTE Blade V10
Не так давно в Сети появились качественные снимки смартфона ZTE Blade V10, которые опубликованы Федеральной комиссией по связи в США. Презентация новинки состоится на ежегодной выставке Mobile World Congress 2019, которая продлится несколько дней, а начнется 25 февраля.
Согласно информации, размещенной в базе данных TENAA, ZTE Blade V10 получил аккумулятор объемом в 3100 мАч. При этом его диагональ составляет 6,3 дюйма с 2280 на 1080 точек, на дисплее можно найти каплевидный вырез под селфи-камеру на 8 Мп. За работу отвечает однокристальный чипсет от MediaTek Helio P70. Что касается тыльной панели корпуса, то здесь расположилась двойная камера на 16 и 5 Мп, логотип компании и сканер отпечатков пальцев.
ZTE Blade V10 представлен в двух версиях памяти: 4/64 и 6/128, также есть возможность ее расширить с помощью слота для microSD. Для наушников остался стандартный разъем на 3,5 мм. Работа смартфона стартует на платформе Android 9.0 Pie.
Согласно информации, размещенной в базе данных TENAA, ZTE Blade V10 получил аккумулятор объемом в 3100 мАч. При этом его диагональ составляет 6,3 дюйма с 2280 на 1080 точек, на дисплее можно найти каплевидный вырез под селфи-камеру на 8 Мп. За работу отвечает однокристальный чипсет от MediaTek Helio P70. Что касается тыльной панели корпуса, то здесь расположилась двойная камера на 16 и 5 Мп, логотип компании и сканер отпечатков пальцев.
ZTE Blade V10 представлен в двух версиях памяти: 4/64 и 6/128, также есть возможность ее расширить с помощью слота для microSD. Для наушников остался стандартный разъем на 3,5 мм. Работа смартфона стартует на платформе Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14