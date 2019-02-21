Дмитрий Дмитренко ежемесячно дает Ольге Рапунцель 50 тысяч рублей на личные расходы





Как стало известно, Дмитренко каждый месяц из своей проектной зарплаты выделяет Рапунцель по 50 тысяч рублей на ее потребности.Довольно давно многие телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что Дмитрий куда больше времени проводит с 10-месячной Василисой, чем Ольга. Супруг Оли не только просыпается раньше своей жены, чтобы дать ей подольше поспать, но и кормит, купает, переодевает и гуляет с малышкой, что очень возмущает и руководство, и поклонников проекта.На днях ведущие «Дома-2» на одном из Лобных мест и вовсе заявили, что Дмитренко превратился в няню Василисы, но почему-то зарплату платят не ему. Также руководство проекта обратило внимание на то, как Рапунцель ведет себя при наследнице.Администрацию реалити-шоу шокировало, что Ольга время от времени игнорирует свою дочь, чтобы поговорить с мамой по телефону и рассказать ей, насколько плохой и жадный у нее супруг.Впрочем, больше всего телеведущих возмущает, что Рапунцель постоянно возмущается, что ей не хватает денег, а также указывает на то, что Дмитренко держит каждую потраченную копейку под жестким контролем.Каким же удивлением для всех стало узнать, что Дмитрий каждый месяц дает Ольге по 50 тысяч рублей на личные расходы, однако длинноволосой красавице постоянно не хватает их.