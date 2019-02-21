Дочь Ирины Салтыковой Алиса заявила, что 52-летней певице сделали предложение руки и сердца





Ирина Салтыкова планирует заняться продвижением талантов дочери в российском шоу-бизнесе. На вопрос журналистов о том, не собирается ли она под венец, звезда заявила, что жениха у нее нет, а информацию Алисы о предложении руки и сердца она комментировать не стала. По словам артистки, ухажеры периодически появляются в ее жизни, но они приходят и уходят, поэтому серьезными такие отношения нельзя назвать.Знаменитость не любит афишировать свою личную жизнь, в ее публикациях Instagram нельзя найти романтических кадров с рандеву, как у других звезд российского шоу-бизнеса. Ирина Салтыкова, вероятно, действительно сейчас не заинтересована в продолжительных любовных романах, так как практически все свое время посвящает творчеству и дочери.Наследница певицы, Алиса недавно вернулась из Лондона и приступила к записям своих композиций и выступлениям под руководством звездной мамы. Дочь посещает с 52-летней Ириной различные светские мероприятия и планирует покорить российский музыкальный Олимп.