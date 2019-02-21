Проблемы с дочерью заставили Дану Борисову вернуться в Таиланд

"Большое спасибо подружке и любимому психологу, которая поработала с моим сознанием и подсознанием", - пишет знаменитость в соцсети.

На своей странице в Instagram Борисова рассказала, почему уехала из России в Таиланд на 5 дней. Телеведущая не стала скрывать, что у неё не ладятся отношения с подрастающей дочкой, которая отказывается слушаться мать. Полина Аксенова вызывающе ведёт себя на людях, употребляя матерную лексику, а недавно даже пнула родительницу. Хоть проживает девочка с отцом, Борисовой от скандалов стало не по себе и она ощутила себя загнанной.Светская львица приняла решение дать себе небольшую передышку, улетев на Самуи к своему психологу. Приятельница поселила Борисову на втором этаже своего дома и проводит с гостьей терапевтические сеансы.Напомним, что в Таиланде несколько лет назад Борисова лечилась от наркотической зависимости. После этого остров стал для ведущий лучшим местом отдыха от стресса.